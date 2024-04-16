Неочевидные секреты правильного ухода за зубами раскрыли врачи

О том, какой пастой нужно чистить зубы, рассказал британский стоматолог, сообщает Lenta.ru .

Так, зубной пастой со фтором достаточно чистить зубы дважды в день. Также после чистки зубов не следует ополаскивать рот водой, чтобы не смыть активные ингредиенты зубной пасты. Вместо воды рекомендуют использовать ополаскиватель для рта, содержащий фтор.

Стоматологи уверяют, что слишком частое употребление жидкости вредит здоровью зубов: вода смывает слюну, необходимую для профилактики заболеваний полости рта.

Ранее стало известно, что в Барнауле откроют детскую стоматологию, где по ОМС будет можно и зуб удалить, и пломбу поставить, и прикус выровнять.

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