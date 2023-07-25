Стоматолог назвала показания, при которых нужно удалять зубы мудрости

Стоматолог Луиза Автандилян сказала, что удалять зубы мудрости нужно в случаях кариеса или пульпита, сообщает «Газета.Ru» .

Зубы мудрости часто доставляют проблемы человеку, именно поэтому важно знать в какие моменты их нужно удалять. Врач-стоматолог Луиза Автандилян уточнила, когда от таких зубов действительно следует избавиться.

Если зубы зажимаются и остаются под десной или твердой тканью челюсти, это может запустить воспалительный процесс или привести к появлению припухлости и отека десны. Стоит отметит и то, что восьмерки удаляют также при возникновении на их поверхности глубокого кариеса, а также при таких сложных стоматологических заболеваний, как пульпит и периодонтит

«Удалять уже прорезавшиеся зубы мудрости в первую очередь нужно тогда, когда они располагаются неправильно или горизонтально и давят на другие», — посоветовала эксперт.

Также восьмерки следует удалить перед ортодонтическим лечением. Бывают случаи, что после нескольких лет ношения брекет-системы, она не приносит результата. Дело в том, что зубы не могут занять правильное положение, так как им не хватает места в ряду.

Если же зубы мудрости прорезались приняли ровное положение и никак не мешают человеку, не травмируют десну и щеку, не влияют на прикус и прилегающие к ним зубные единицы, то их можно не трогать.

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