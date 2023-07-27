Стало известно про оформление рейса разбившегося на Алтае вертолета с туристами

Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) в своем телеграм-канале прокомментировали авиакатастрофу Ми-8 в горах Республики Алтай.

Находившиеся на борту пассажиры, скорее всего, покупали тур у местной компании, пишет "Интерфакс".

Туристы были официальной экскурсионной группой.

Рейс был оформлен официально — со всеми сопутствующими документами.

Что произошло

Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района (Республика Алтай) при заходе на посадку. Борт задел за провода.

Машина загорелась и полностью разрушилась.

На борту находилось 16 человек. Шестеро погибли. Четверо с сильнейшими ожогами и травмами госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Остальные также находятся в местной ЦРБ.

Возбуждено уголовное дело по ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Владелец борта

Вертолет Ми-8 принадлежал авиакомпании "Алтай Авиа".

Ранее опубликовали список пассажиров и членов экипажа разбившегося вертолета Ми-8 на Алтае.