Авиакатастрофа в горах Алтая. Вертолет Ми-8 загорелся и разрушился. Есть погибшие (обновлено)

Всего на борту машины находилось 16 человек. Вертолет совершал коммрческий рейс.
ЧП случилось возле села Тюнгур 27 июля, указывает Газета.Ru.
По сообщениям очевидцев, несколько человек — предварительно, трое — получили сильнейшие ожоги тела. До 90%, сообщает Telegram-канал 112.
Винтокрылая машина при посадке задела столб, после чего вертолет загорелся и рухнул.
Борт принадлежит авиакомпании «АлтайАвиа».
На месте ЧП работают экстренные службы региона. Имена погибших и пострадавших, а также — из какого региона туристы летали не экскурсию, пока не опубликованы.
Обновлено в 17:59
По предварительным данным, на борту находились 13 человек, шесть из которых погибли, говорится в сообщении МЧС.
Ранее в Сибири упал вертолет Ми-8. На борту находилось четверо членов экипажа и двое пассажиров. В результате происшествия погибших нет, один из пассажиров получил перелом бедра, его жизни это не угрожает.