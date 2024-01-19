23 января
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Происшествия

Юная москвичка пыталась покончить с собой из-за громкой музыки ночью

17-летняя девушка совершила попытку суицида из-за отца, который громко слушал песни 90-х ночью, сообщает Shot.

Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы.
Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы.
СС0

43-летний москвич ночью решил приготовить ужин и включил хиты 90-х на полную громкость.

Дочь просила его убавить звук. После неудачных попыток она сделала это сама, за что отец отругал ее и вернул прежнюю громкость.

Девушка закрылась в комнате. А когда отец позвал ее ужинать, то увидел девочку на полу рядом с раскрытой аптечкой. Пострадавшую госпитализировали в токсикологию — она наглоталась таблеток.

С мужчиной работает полиция. Девушка получила острое отравление и в настоящее время находится в больнице.

Ранее житель Алтайского края застрелился и выжил.

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