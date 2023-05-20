Барнаулец избил и задушил 20-летнюю девушку, с которой познакомился накануне в соцсетях

Житель Барнаула предстанет перед судом за убийство девушки, сообщает пресс-служба следственного комитета Алтайского края.

Следствие установила, что в начале января 2023 года обвиняемый пришел в гости к девушке, с которой ранее познакомился в социальной сети.

Они общались и выпивали, а затем 38-летний мужчина нанес девушке несколько ударов тупыми предметами по различным частям тела и задушил ее.

После он выбросил вещи из шкафов и устроил беспорядок, чтобы сымитировать убийство с целью ограбления. Обвиняемый скрылся с места преступления.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство" (ст. 105 УК РФ). Дело с обвинительным заключением направили в суд.

Ранее суд оставил без изменений приговор Иволгинскому потрошителю за убийство 17-летней девушки в Барнауле.