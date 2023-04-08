10 апреля
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Происшествия

В Алтайском крае электричка насмерть сбила человека

Электропоезд сбил человека 7 апреля, сообщает линейное управление МВД России по Алтайскому краю.

Поезд, электричка, РЖД.
Поезд, электричка, РЖД.
Дмитрий Лямзин.

Полиция установила, что мужчина в капюшоне шел вдоль железнодорожного полотна. Машинист электропоезда увидел человека и стал подавать сигналы повышенной громкости.

Мужчина все равно продолжал движение и решил перебежать перед приближающимся поездом. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда на человека не удалось.

От полученных травм 32-летний житель Новоалтайска скончался на месте.

Собранные полицейскими материалы направили в городской следственный отдел для проведения дальнейшей процессуальной проверки.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что перед переходом пути необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда и внимательно следить за световой и звуковой сигнализацией.

«Запрещается ходить по путям и вдоль полотна железной дороги ближе пяти метров от крайнего рельса, а также стоять в междупутье. Пересекать пути можно только при открытом шлагбауме», — добавили они.

Ранее пешеход погиб в результате ДТП на алтайской трассе.

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