Большегруз с токсичными веществами упал в реку после смертельного ДТП

Фура после столкновения с внедорожником Lexus упала в реку, сообщает РЕН ТВ.

Происшествие случилось в Хабаровском крае 4 апреля. Во время ДТП в кабине большегруза находились мужчина и женщина. Последней удалось выбраться на берег, а водитель утонул.

В бочках, которые перевозила фура, находился изоцианат — токсичная жидкость. Бочки закрыты, но риск попадания ядовитых веществ в реку очень велик, сообщает AmurMedia. Емкости уплыли вниз по течению.

Состояние реки специалисты намерены мониторить с помощью спутника. Также к поиску бочек подключили рыбаков. Дело на контроле у природоохранной прокуратуры.

Между тем тысячи тонн токсичных отходов концентрируют под Бийском. Более 300 тонн непригодных и запрещенных к использованию пестицидов и агрохимикатов алтайские власти хотят привезти на склад в бийском поселке Новом.

Такие пестициды в количестве почти 4,4 тыс. тонн здесь планируется собрать со всего Алтайского края.