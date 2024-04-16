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Происшествия

Многовековое историческое здание загорелось в Копенгагене. Территория оцеплена. Видео

В Копенгагене утром 16 апреля загорелось историческое здание биржи «Берсен».

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Из-за пожара обрушился знаменитый шпиль биржи.

Территорию вокруг оцепили. Полиция заблокировала движение, указывает "Фонтанка". На месте работают пожарные.

В последнее время биржа находилась на реставрации.

Фондовая биржа — одно из старейших зданий, расположенное в самом центре Копенгагена. Его строительство завершили в 1625 году.

Ранее молния ударила в факел в руке Статуи Свободы.

Знаменитая статуя — часть парка на острове Либерти.

При этом в парке заверили — молнии часто попадают в статую. Но она очень хорошо заземлена — четыре кабеля. И удары молнии не наносят вреда достопримечательности.

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