14 января
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Происшествия

Крупный пожар охватил склад Wildberries в Шушарах. Подробности к этому часу

Утром 13 января вспыхнул пожар на складе Wildberries под Санкт-Петербургом. Сейчас огонь распространяется дальше, на место прибывают новые бригады пожарных, а Пушкинский район задымлен. О том, что известно про чрезвычайное происшествие — разбор altapress.ru.

Черное небо над Санкт-Петербургом
Черное небо над Санкт-Петербургом
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Возгорание

Первыми загорелись стеллажи с бытовой химией на 6 уровне склада — почти под потолком.

Огонь также вплотную подошел к стоянке дальнобойщиков. Под угрозой находятся около 12 фур.

Сейчас площадь пожара достигла уже 75 тыс. квадратных метров. На месте работают более 422 спасателей и 90 единиц техники.

Пожару присвоили максимальный уровень сложности — пятый.

Ситуация в городе

Жители Пушкинского района Санкт-Петербурга уезжают в центр города и на север. Небо над районом полностью черное. На юге города густой смог от пожара.

Местный Роспотребнадзор уже берет пробы воздуха в Шушарах.

Пострадавшие

За неделю до происшествия пожарная сигнализация срабатывала несколько раз. Каждая тревога была ложной, и в день возгорания сотрудники также решили, что беспокоиться не стоит.

Первая сигнализация сработала на складе в 4:20. Спасаться из здания работник начали только в 7:30. Многие прыгали со второго и третьего этажей прямо на бетон: у аварийного выхода образовалась большая толпа.

Людей на складе в этот момент было слишком много: они спускались с третьего этажа, когда огонь уже подходил к первому.

Известно, что пострадавшие есть, и они получили ожоги.

А деньги вернут?

Wildberries обещает вернуть деньги всем, чьи заказы сгорят. Продавцы также получат компенсацию за товары.

Накануне происшествия

Накануне пожара на складе в Шушарах проходили проверки силовиков. Причиной стала поножовщина рядом со складом.

Гражданин Таджикистана хотел припарковаться у здания, но ему несколько вышедших к нему азербайджанцев сказали, что это место "их" и стоять здесь запрещено.

Таджикистанец нанес одному из азербайджанцев несколько ударов ножом. Пострадавшего госпитализировали.

Полиция возбудила уголовное дело, и помимо участников схватки проверила и всех сотрудников маркетплейса.

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