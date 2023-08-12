Известную и богатейшую телеведущую заметили в приюте для пострадавших от лесных пожаров

Американская телеведущая Опра Уинфри заметили в приюте для пострадавших от лесных пожаров на гавайском острове Мауи, сообщает NY Post .

Она оказывала помощь людям, которых эвакуировали из своих домов из-за лесных пожаров, охвативших остров Мауи. Телеведущая принесла в приют вещи первой необходимости, указывает Газета.Ru.

Между тем в 2021 году состояние Опры Уинфри оценивалось в 2,6 милрд долларов. Она — первая темнокожая женщина-миллиардер в истории.

Бедствие

Пожары на Мауи начались 8 августа из-за сильного ветра, вызванного ураганом «Дора».

Больше всего пострадал город Лахайна. Огонь разрушил уже более 1700 домов, жителям которых пришлось эвакуироваться во временные убежища.

Жертвы

По последним данным, жертвами пожара стали 80 человек. Многие бросались в океан, чтобы спастись от огненной стихии.