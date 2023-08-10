12 августа
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Происшествия

"Дора" и пепелище: на Гавайях из-за жары и разрушительного урагана выгорел целый город. Видео

На гавайских островах уже два дня бушуют мощные лесные пожары.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
открытые источники (CC0)

Помимо жары быстрому распространению пламени помогает сильный ветер от урагана «Дора».

Популярному среди туристов городу Лахайна досталось больше всего. Большинство зданий выжжены и разрушены. Кругом сплошное пепелище.

Жители и туристы бросались в океан, спасаясь от огня, указывает v1.ru. Их из воды доставали сотрудники береговой охраны США. Объявлена эвакуация.

Из-за пожаров тысячи людей остались без электричества и связи. Люди не могут дозвониться в экстренные службы. На нескольких островах такая же ситуация.

Порядка четырех тысяч человек собираются уехать с Гавайских островов. Есть погибшие.

Ущерб из-за продолжающейся катастрофы пока не подсчитывали.

Ранее стали известны подробности крупного пожара в барнаульском ТЦ.

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