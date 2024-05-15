Стало известно, какие территории Барнаула уже обработаны от клещей

На оперативном совещании мэрии города рассказали, какие территории уже обработаны от клещей, сообщает пресс-служба.

Так, в Центральном районе антиклещевую обработку провели на территории Нагорного парка, аллее ветеранов, в лесных массивах по Змеиногорскому тракту, в районе медицинского кластера.

Помимо этого, обезопасили от клещей детские, спортивные площадки, парки, зеленые зоны, памятники и мемориалы в поселках Южном, Бельмесево, Мохнатушка, Центральном, селе Лебяжьем и микрорайоне Затон.

В Октябрьском районе Барнаула акарицидную обработку провели в скверах «Химиков», имени Германа Титова, имени Кири Баева и Зеленом сквере. В том числе, от клеща обработали зеленые зоны по ул. Смирнова, ул. Кулагина, пр. Космонавтов, пр. Калинина и др.

Ранее сообщалось, что клещи активизировались в Барнауле.

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