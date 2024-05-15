15 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Россиянина задержали в аэропорту из-за буквы Ё

Россиянин вернулся на родину из-за границы через аэропорт Внуково.

И там столкнулся с неприятной ситуацией из-за подозрений на неточность в документах, пишет tourdom.ru.

Пограничник обратил внимание на отчество россиянина — «Федорович». В заграничном паспорте буква "ё" была заменена на "е".

Это вызвало у сотрудника сомнения, и туристу пришлось целый час ожидать ответа на запрос. Из-за несоответствия букв по новым законам могут паспорт изъять.

Этому туристу повезло — его ситуация разрешилась благополучно. Он потратил только время, указывает "МК".

Важно

Даже незначительные расхождения в документах могут привести к неприятным последствиям.

Ранее в России возобновили выпуск биометрических паспортов.

В Госзнаке предупредили — срок получения заграничного паспорта нового образца может быть увеличен. Это связано с большим количеством скопившихся заявок.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открытие сезона стрит-арта
О чем говорит деревянное зодчество?
Первый «Флора-фест» в Барнауле
Топ-10 идей отдыха на Алтае
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость