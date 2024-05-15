Россиянина задержали в аэропорту из-за буквы Ё

Россиянин вернулся на родину из-за границы через аэропорт Внуково.

И там столкнулся с неприятной ситуацией из-за подозрений на неточность в документах, пишет tourdom.ru.

Пограничник обратил внимание на отчество россиянина — «Федорович». В заграничном паспорте буква "ё" была заменена на "е".

Это вызвало у сотрудника сомнения, и туристу пришлось целый час ожидать ответа на запрос. Из-за несоответствия букв по новым законам могут паспорт изъять.

Этому туристу повезло — его ситуация разрешилась благополучно. Он потратил только время, указывает "МК".

Важно

Даже незначительные расхождения в документах могут привести к неприятным последствиям.

Ранее в России возобновили выпуск биометрических паспортов.

В Госзнаке предупредили — срок получения заграничного паспорта нового образца может быть увеличен. Это связано с большим количеством скопившихся заявок.

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