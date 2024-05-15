Смертельное ДТП произошло ночью на Алтае

Автомобиль Honda Accord ехал со стороны села Кокоря в направлении Кош-Агача Республики Алтай.

Водитель не справился с управлением. Иномарка съехала с дороги и опрокинулась.

От полученных травм погибли две девочки 2008 года рождения. С травмами различной степени тяжести госпитализировали еще четверых несовершеннолетних 2006 и 2008 года рождения, пишут «Новости Горного Алтая».

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее погиб в ДТП легендарный российский олимпиец.

Спортсмен за рулем VOYAH вырулил на встречную полосу и столкнулся с фурой SITRAK.

Вся водительская сторона автомобиля Сысоева оказалась разбита всмятку, куски машины разлетелись по трассе.

Он скончался на месте от полученных травм. Также в машине с Сысоевым 23-летняя триатлонистка Анастасия Звягина. Получила множество травм различной степени тяжести. Врачи борются за ее жизнь.

Самое важное - в нашем Telegram-канале