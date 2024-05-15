Идеальная помощница: какие опции важны при выборе мультиварки

Мультиварка - кухонный девайс для тех, у кого не хватает времени на готовку. Схожие внешне, приборы различаются по набору опций и характеристик. Какую модель выбрать?

Что важнее - корпус или чаша?

Корпус бывает металлическим или пластиковым. По большому счёту это дело вкуса, выбирайте, какой нравится. Чаша - на неё надо обратить особое внимание. Сначала определитесь с объёмом. Для семьи из 2-3 человек достаточно трёхлитровой, для семьи из 4-5 человек рассматривайте модели от 5 литров.



Затем выбирайте покрытие. Тефлоновое дешевле, можно мыть в посудомоечной машине, но легко царапается (металлическими предметами в такой чаше перемешивать нельзя). Керамическое покрытие экологичнее, проще в эксплуатации, но более хрупкое - мыть в посудомойке нежелательно.

Панель управления

При выборе мультиварки обратите внимание на панель управления: она должна быть хорошо видна и понятна для вас. Удобнее, если дисплей и кнопки располагаются в верхней части мультиварки и имеют хороший обзор. Желательно, чтобы у дисплея была подсветка. Это облегчит работу с прибором.

Какая мощность лучше?

Чем больше мощность, тем быстрее нагрев. Она бывает от 350 до 1700 Вт. Модели мощностью 500-800 Вт годятся для приготовления каш и тушения, 900-1500 Вт идеальны для жарки и выпекания. Но не стоит переплачивать: оптимальная - 600-800 Вт. По затратам электроэнергии мультиварка намного экономичнее любой электроплитки и электропечи. Экономия может составить до 50%.

Режимы приготовления

Мультиварка. express-china.ru

Все мультиварки средней ценовой категории имеют стандартный набор программ: "Варка", "Тушение", "Гречка", "Каша молочная", "Плов", "Выпечка". Есть устройства, которые могут жарить, делать йогурт и даже творог, выпекать хлеб и пастеризовать молоко. У очень дорогих моделей бывает до 50 программ. Однако не стоит за это переплачивать: как правило, 6-8 стандартных программ вполне достаточно. Например, в режиме "Плов" можно приготовить макароны, "Гречка" подойдёт для варки и других круп, а "Тушение" позволяет создавать самые разные сложные блюда.



Варка на пару - для здоровья. Есть мультиварки с программой "Варка на пару" - для тех, кто является приверженцем здорового питания. Кроме того, этот режим позволяет экономить время. В таких моделях есть специальная решётка, которая кладётся на чашу. Вы можете в чаше готовить гарнир и одновременно на пару, на решетке, полезные котлеты.

Подогрев и отсрочка старта - для тех, кому некогда. Ещё две суперфункции, за которые стоит заплатить, - "Режим подогрева" и "Отсрочка старта". После окончания приготовления блюда подключается "Режим подогрева". Блюдо сколько угодно находится в тёплом виде (до тех пор, пока не выключите мультиварку). Пришёл с работы или школы, открыл "горшочек" - а там вас ждёт горячее.



"Отсрочка старта". Хотите вкусную кашу на завтрак, но так не хочется вставать раньше, чтобы её приготовить? Сложите вечером все ингредиенты в чашу, и утром ровно к назначенному часу вас будет ждать завтрак.