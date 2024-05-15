15 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Филипп Киркоров назвал Енота победителем "Маски", чтобы избежать обвинений в коррупции

Идеальная помощница: какие опции важны при выборе мультиварки

Мультиварка - кухонный девайс для тех, у кого не хватает времени на готовку. Схожие внешне, приборы различаются по набору опций и характеристик. Какую модель выбрать?

Мультиварка.
Мультиварка.
homekuhnya.com

Что важнее - корпус или чаша?

Корпус бывает металлическим или пластиковым. По большому счёту это дело вкуса, выбирайте, какой нравится. Чаша - на неё надо обратить особое внимание. Сначала определитесь с объёмом. Для семьи из 2-3 человек достаточно трёхлитровой, для семьи из 4-5 человек рассматривайте модели от 5 литров.

Затем выбирайте покрытие. Тефлоновое дешевле, можно мыть в посудомоечной машине, но легко царапается (металлическими предметами в такой чаше перемешивать нельзя). Керамическое покрытие экологичнее, проще в эксплуатации, но более хрупкое - мыть в посудомойке нежелательно.

Панель управления

При выборе мультиварки обратите внимание на панель управления: она должна быть хорошо видна и понятна для вас. Удобнее, если дисплей и кнопки располагаются в верхней части мультиварки и имеют хороший обзор. Желательно, чтобы у дисплея была подсветка. Это облегчит работу с прибором.

Какая мощность лучше?

Чем больше мощность, тем быстрее нагрев. Она бывает от 350 до 1700 Вт. Модели мощностью 500-800 Вт годятся для приготовления каш и тушения, 900-1500 Вт идеальны для жарки и выпекания. Но не стоит переплачивать: оптимальная - 600-800 Вт. По затратам электроэнергии мультиварка намного экономичнее любой электроплитки и электропечи. Экономия может составить до 50%.

Режимы приготовления

Мультиварка.
Мультиварка.
express-china.ru

Все мультиварки средней ценовой категории имеют стандартный набор программ: "Варка", "Тушение", "Гречка", "Каша молочная", "Плов", "Выпечка". Есть устройства, которые могут жарить, делать йогурт и даже творог, выпекать хлеб и пастеризовать молоко. У очень дорогих моделей бывает до 50 программ. Однако не стоит за это переплачивать: как правило, 6-8 стандартных программ вполне достаточно. Например, в режиме "Плов" можно приготовить макароны, "Гречка" подойдёт для варки и других круп, а "Тушение" позволяет создавать самые разные сложные блюда.

Варка на пару - для здоровья. Есть мультиварки с программой "Варка на пару" - для тех, кто является приверженцем здорового питания. Кроме того, этот режим позволяет экономить время. В таких моделях есть специальная решётка, которая кладётся на чашу. Вы можете в чаше готовить гарнир и одновременно на пару, на решетке, полезные котлеты.

Подогрев и отсрочка старта - для тех, кому некогда. Ещё две суперфункции, за которые стоит заплатить, - "Режим подогрева" и "Отсрочка старта". После окончания приготовления блюда подключается "Режим подогрева". Блюдо сколько угодно находится в тёплом виде (до тех пор, пока не выключите мультиварку). Пришёл с работы или школы, открыл "горшочек" - а там вас ждёт горячее.

"Отсрочка старта". Хотите вкусную кашу на завтрак, но так не хочется вставать раньше, чтобы её приготовить? Сложите вечером все ингредиенты в чашу, и утром ровно к назначенному часу вас будет ждать завтрак.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
Все события
Открытие сезона стрит-арта
О чем говорит деревянное зодчество?
Первый «Флора-фест» в Барнауле
Топ-10 идей отдыха на Алтае
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость