Минздрав прокомментировал список лекарств, которые запрещены водителям

Ранее председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале перечень лекарственных препаратов, употребление которых может быть нежелательным или даже запрещенным для водителей.
Отмечается, что этот список лекарств не является проектом официального документа и не подразумевает какого-либо запрета или наказания за его несоблюдение.
При этом в Минздраве отметили, что некоторые из этих препаратов действительно могут ухудшить способность управлять автомобилем, так как они снижают скорость реакции и вызывают сонливость.
Ранее стало известно, какие лекарства нельзя совмещать с поездкой за рулем.
Самое важное - в нашем Telegram-канале