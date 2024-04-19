Обсуждение законопроекта
20 февраля законопроект об иноагентах был зарегистрирован в грузинском парламенте.
15 апреля, во время обсуждения законопроекта, депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Граждане" Александр Элисашвили подрался с исполнительным секретарем правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", лидером парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе. Заседание транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.
Инициатива "Силы народа" вызвала критику со стороны грузинской оппозиции и западных политиков.
Протесты
В этот же день прошла акция протеста перед входом в здание парламента Грузии. Митингующие в Тбилиси пытались прорвать кордон полиции, чтобы обойти законодательный орган.
На прилегающих улицах правоохранители расположили большое количество спецназа и машины с водометами. В МВД страны заявили, что разгонять собравшихся не собираются. При этом горожан задерживали за стачки с полицейскими.
Акции протеста продлились три дня.
У парламента Грузии после трех дней протестов демонтировали звуковое оборудование и сцены для выступлений. Возле здания, где протесты начинались с полудня, нет ни одного митингующего.
Принятие законопроекта
На фоне происходящего Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект об иноагентах в первом чтении.
Слушания проходили на фоне острых дебатов между правящей партией и оппозицией.
Мнение президента
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсетях обвинила правительство и парламент республики в провокации.
Она также пообещала наложить вето на законопроект, в случае его принятия во втором и третьем чтениях.
Комментарии ЕС
Евросоюз считает, что законопроект об иноагентах в Грузии не соответствует основным нормам и ценностям ЕС. Тбилиси призывают не принимать его. Об этом заявил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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