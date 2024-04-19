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Политика

Протесты, вето и стачки. Что известно о скандальном законопроекте об иноагентах в Грузии

15 апреля 2024 года парламент Грузии начал обсуждать законопроект об иноагентах. Против его принятия выступила оппозиция, президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также дипломатический корпус, в том числе представительство ЕС в Грузии. Однако это не помешало Грузинскому парламенту одобрить законопроект в первом чтении. О том, что происходило в Тбилиси на фоне обсуждения резонансного законопроекта, расскажет altapress.ru.

Митинг в Тбилиси.
Митинг в Тбилиси.
Shot

Обсуждение законопроекта

20 февраля законопроект об иноагентах был зарегистрирован в грузинском парламенте.

15 апреля, во время обсуждения законопроекта, депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Граждане" Александр Элисашвили подрался с исполнительным секретарем правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", лидером парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе. Заседание транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

Инициатива "Силы народа" вызвала критику со стороны грузинской оппозиции и западных политиков.

Протесты

В этот же день прошла акция протеста перед входом в здание парламента Грузии. Митингующие в Тбилиси пытались прорвать кордон полиции, чтобы обойти законодательный орган.

На прилегающих улицах правоохранители расположили большое количество спецназа и машины с водометами. В МВД страны заявили, что разгонять собравшихся не собираются. При этом горожан задерживали за стачки с полицейскими.

Акции протеста продлились три дня.

У парламента Грузии после трех дней протестов демонтировали звуковое оборудование и сцены для выступлений. Возле здания, где протесты начинались с полудня, нет ни одного митингующего.

Принятие законопроекта

На фоне происходящего Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект об иноагентах в первом чтении.

Слушания проходили на фоне острых дебатов между правящей партией и оппозицией.

Мнение президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсетях обвинила правительство и парламент республики в провокации.

Она также пообещала наложить вето на законопроект, в случае его принятия во втором и третьем чтениях.

Комментарии ЕС

Евросоюз считает, что законопроект об иноагентах в Грузии не соответствует основным нормам и ценностям ЕС. Тбилиси призывают не принимать его. Об этом заявил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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