Бурманских котят в любимцы продают в Барнауле за 45 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Бурманских котят с хорошей родословной и строгими мордашками продают в Барнауле за 45 тыс. рублей.

В объявлении сказано, что есть два мальчика и две девочки, которые родились 19 февраля. Котят продают в любимцы, а не для разведения.

На предпоследнем фото мама (юный чемпион), а на последнем — папа чемпион.

У всех котят соболиный окрас.

Бурма — «собака» в кошачьем теле, которая души не чает в своем хозяине и готова следовать за ним по пятам. Изящные животные, которые сохраняют свою игривость и активность до глубокой старости.

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