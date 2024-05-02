Бурманских котят с хорошей родословной и строгими мордашками продают в Барнауле за 45 тыс. рублей.

В объявлении сказано, что есть два мальчика и две девочки, которые родились 19 февраля. Котят продают в любимцы, а не для разведения.
На предпоследнем фото мама (юный чемпион), а на последнем — папа чемпион.
У всех котят соболиный окрас.
Бурма — «собака» в кошачьем теле, которая души не чает в своем хозяине и готова следовать за ним по пятам.
Изящные животные, которые сохраняют свою игривость и активность до глубокой старости.
Ранее сообщалось, что розовых дельфинов заметили туристы в Таиланде.
Самое важное - в нашем Telegram-канале