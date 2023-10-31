О попытках устроить в Чечне погромы высказался Кадыров

Так он прокомментировал произошедшие беспорядки в дагестанском аэропорту — Махачкале.

По словам Кадырова, чеченские спецслужбы обратили внимание на провокационные призывы и предостерегли жителей от необдуманных действий, указывает Lenta.ru. Силовиков привели в боевую готовность.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел внеплановое совещание с членами правительства и представителями силовых ведомств. На повестке рассматривались события, произошедшие в аэропорту Дагестана.

Российский лидер возложил ответственность за беспорядки на западные и украинские спецслужбы.

Что произошло

Вечером 29 октября сотни дагестанцев ворвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы. В зону прилета прибыл регулярный рейс из Тель-Авива авиакомпании Red Wings. Толпа выбила стеклянные двери здания аэропорта и вошла внутрь с флагом Палестины.

Протестанты искали евреев.

Вышедших из самолета людей экстренно вернули назад из-за приближающейся разъяренной толпы.

Пассажиры просидели на борту около пяти часов.

Также из аэропорта Махачкалы не мог выехать автобус. В нем находились дети и их родители, которые приехали из Израиля после лечения.

В результате погрома пострадали 20 человек. Среди них — 9 правоохранителей.

Впоследствии выяснилось, что на лайнере, прибывшем из Тель-Авива в Махачкалу, не было беженцев — евреев и израильтян.