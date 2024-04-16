Накануне вечером в центре Тбилиси люди собрались на митинг у здания парламента, сообщает Shot .

На митинг против закона об иноагентах собрались сотни активистов с флагами Грузии и Евросоюза.

На прилегающих улицах правоохранители расположили большое количество спецназа и машины с водометами. В МВД страны заявили, что разгонять собравшихся не собираются. При этом нарушителей порядка задерживали.

Ранее из-за скандального закона в парламенте страны случилась мощнейшая массовая драка — депутат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили набросился на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе во время его выступления.

Оппозиция выступает против принятия закона об иноагентах и даже его рассмотрения, утверждая, что из-за этого Грузия будет "отдаляться от ЕС". Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что намерена наложить вето на закон.

Ранее в Бийске прошел митинг против роста тарифов ЖКХ.

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