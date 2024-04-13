13 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

День 779-й. Самое важное к утру 13 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Российские средства ПВО сбили беспилотник над территорией Брянской области.

  • Кремль не видит готовности Киева к диалогу. По словам Дмитрия Пескова, вопросы о потенциальных деталях сейчас неуместны из-за запрета Владимира Зеленского вести переговоры с Владимиром Путиным.

  • Французские военные не полезут защищать граждан Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

  • Спасатели тушили пожар, который возник после атаки беспилотника. Во время тушения огня их атаковал второй дрон.

  • За неделю с 6 по 12 апреля в плен России сдался 21 украинский военнослужащий.

Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 93,44 рубля, Евро — 99,73 рублей.

Россия и Украина обменялись телами погибших военных.

Американский корреспондент Рассел Бентли пропал в Донецке.

В ДНР заявили о переходе ВСУ на вторую и третью линии обороны

Антонов назвал новые санкции США «пальбой без разбора»

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость