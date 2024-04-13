Главные новости
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Российские средства ПВО сбили беспилотник над территорией Брянской области.
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Кремль не видит готовности Киева к диалогу. По словам Дмитрия Пескова, вопросы о потенциальных деталях сейчас неуместны из-за запрета Владимира Зеленского вести переговоры с Владимиром Путиным.
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Французские военные не полезут защищать граждан Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Спасатели тушили пожар, который возник после атаки беспилотника. Во время тушения огня их атаковал второй дрон.
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За неделю с 6 по 12 апреля в плен России сдался 21 украинский военнослужащий.
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Доллар — 93,44 рубля, Евро — 99,73 рублей.
Россия и Украина обменялись телами погибших военных.
Американский корреспондент Рассел Бентли пропал в Донецке.
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