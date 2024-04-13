Российские средства ПВО сбили беспилотник над территорией Брянской области.

Кремль не видит готовности Киева к диалогу. По словам Дмитрия Пескова, вопросы о потенциальных деталях сейчас неуместны из-за запрета Владимира Зеленского вести переговоры с Владимиром Путиным.

Французские военные не полезут защищать граждан Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Спасатели тушили пожар, который возник после атаки беспилотника. Во время тушения огня их атаковал второй дрон.