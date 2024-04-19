Бывший мэр Перми уволился из правительства из-за странного высказывания сына

Бывший мэр Перми Алексей Демкин уволился из правительства края из-за видео, на котором его сын на Бали задается вопросом: «Зачем мне Пермь?».

Известно, что 9 апреля канал «Пермь 36,6» опубликовал видео, в котором сын заместителя председателя правительства Пермского края Алексея Демкина показывал пейзажи на Бали. После этого он произнес странную фразу: «Некоторые меня спрашивают, Илюха, а ты вернешься в Пермь? Вот это мое утро субботы. Зачем мне Пермь?».



После опубликованного видео Алексей Демкин уволился из краевого правительства.

Демкин заявил, что осознает всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому он решил написать заявление по собственному желанию.

Ранее стало известно, кто вошел в новое правительство Алтайского края.

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