19 октября
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Политика

В Алтайском крае сформировали региональное правительство. Но недостает нескольких министров

С 18 октября правительство Алтайского края сформировано, следует из указа, подписанного губернатором региона.

Флаг России. Администрация Барнаула.
Флаг России. Администрация Барнаула.
Дмитрий Лямзин

В состав правительства Алтайского края входят — губернатор Алтайского края, 9 заместителей, а также 11 министров. Напомним, что губернатор является также председателем правительства.

Так, на 18 октября назначены:

шесть зампредседателя правительства Алтайского края:

  • Губин Д.С., заместитель председателя правительства Алтайского края;

  • Кибардин И.В., заместитель председателя правительства Алтайского края;

  • Климин А.А., заместитель председателя правительства Алтайского края;

  • Лукьянов А.Н., заместитель председателя правительства Алтайского края;

  • Снесарь В.В., заместитель председателя правительства Алтайского края – руководитель Администрации Губернатора и правительства Алтайского края;

  • Степаненко И.Б., заместитель председателя правительства Алтайского края.

семь министров Алтайского края:

  • Безрукова Е.Е., министр культуры Алтайского края;
  • Воронов А.В., министр транспорта Алтайского края;
  • Гилев И.В., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;
  • Говорухина С.П., министр образования и науки Алтайского края;
  • Зрюмов Е.А., министр цифрового развития и связи Алтайского края;
  • Межин С.А., министр сельского хозяйства Алтайского края;
  • Оськина Н.В., министр социальной защиты Алтайского края.

Однако по меньшей мере не получили министерские портфели четыре представителя ведомств — финансов, здравоохранения, пищевой промышленности и спорта. Наверняка грядут очередные распоряжения.

Ранее сообщалось, что Алтайский край - ключевой регион России.

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