Министром строительства и ЖКХ Алтайского края назначен Иван Гилев

Так, с 18 октября Иван Гилев назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. Его заместителями стали Вадим Горбунов, Александр Котельников, Игорь Спивак, Станислав Цыро.
Продолжит свою работу Александр Евстигнеев - начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Главой управления по труду и занятости населения остается Надежда Капура. Управление юстиции и Алтайохранкультуру возглавят Оксана Грохотова и Александр Урбах соответственно.
Ранее сообщалось, что треть районов Алтайского края может остаться без бензина.