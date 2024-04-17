Женщина с растительностью на лице рассказала, что муж любит ее внешность

26-летняя девушка из ЮАР отрастила бороду и рассказала, как ее муж относится к этому. Об этом пишет Daily Mirror.

Саво Мгинки много лет стеснялась свой растительности на лице. В 16 лет она начала замечать темные волосы на щеках, к 18 у нее выросли усы и борода, а с 21 года девушка начала бриться несколько раз в неделю. Если же Мгинки не брилась, то над ней смеялись окружающие.

Однако борода не помешала ей встретить свою любовь. Муж Мгинки полюбил ее такой, какая она есть. Также он позволил ей отрастить бороду, потому что не видит в этом ничего страшного. В начале отношений он не мог делать девушки сюрпризы, потому что знал, что возлюбленная никуда не пойдет, пока не сбреет все волосы на лице.

Еще одной причиной прекратить бриться послужило раздражение на коже.

Теперь девушка не реагирует на смешки и косые взгляды. На данный момент она только срезает слишком длинные волосы на лице при помощи триммера.

Кроме того, она делится своим опытом с другими девушками и призывает не стесняться своих особенностей.

Справка

Избыточный рост волос по мужскому типу на лице у детей и женщин называют гирсутизмом. При этом такие волосы, в отличие от пушковых, — темные, жесткие и длинные. Гирсутизм обычно развивается спонтанно в связи с другими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что француженка показала на видео, как у нее разбухло лицо после окрашивания волос.

Самое важное - в нашем Telegram-канале