Специалисты лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЭФ дали наиболее опасный прогноз на 19 апреля 2024 года. В этот день активные центры Солнца будут находиться точно на линии Солнце — Земля.

На Солнце продолжается период повышенной активности. Пик геомагнитных ударов придется на утренние часы и достигнет 5 баллов.Однако в течение дня метеозависимые люди могут расслабиться, сила ударов составит 1-2 балла.

Напомним, что в течение дня метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, головокружения, головную боль. Врачи рекомендуют соблюдать режим дня, гигиену сна, пить больше чистой воды и отказаться от жареной пищи и алкоголя.

Также стоит отметить, что 20 апреля также ожидаются магнитные бури, силой до 5 баллов.

Риск возмущений магнитосферы Земли сохраняется высоким как минимум до середины следующей недели. В это время любая вспышка на Солнце может ударить по Земле.

Ранее сообщалось, что магнитные бури могут сопровождать людей в течение всего месяца.

Самое важное - в нашем Telegram-канале