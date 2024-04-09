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Жизнь

Затяжной геомагнитный удар выведет из строя технику и повлияет на самочувствие россиян

9 апреля на состояние геомагнитного поля Земли повлияло солнечное затмение, сообщает gorsite.ru.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

С полуночи и до 12.00 по московскому времени магнитное поле Земли будет слабо возмущенным – сила колебаний составит 2-3 балла.

Во второй половине дня ожидают магнитную бурю мощностью в 4 балла. Она продлится до 18.00 Вечером Солнце снизит свое влияние на Землю до 3 баллов.

Напомним, сегодня метеозависимые и хронически больные люди могут чувствовать недомогание. Самыми явным симптомами станут головокружение, головные боли, апатия. Также из строя могут ненадолго выйти электроприборы.

Ранее стало известно, когда солнечная активность пойдет на спад.

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