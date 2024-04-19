В шести российских регионах отказались от празднования Дня Победы

На данный момент празднование отменили Белгородская, Брянская, Псковская, Рязанская и Курская области, а также Севастополь.
Причина отмены — риск атак со стороны ВСУ.
Отмечается, что акция "Бессмертный полк" в данных регионах пройдет, но только в онлайн-формате. Также к ним присоединятся Коми, Чита, Забайкальский край и Нижегородская область.
Напомним, что в прошлом году от празднования Дня Победы отказались 23 города.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ветераны ВОВ получили по 10 тыс. рублей ко Дню Победы.
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