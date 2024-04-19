В шести российских регионах отказались от празднования Дня Победы

«Бессмертный полк» в даных регионах решили провести в онлайн-режиме. Об этом пишет Mash.

На данный момент празднование отменили Белгородская, Брянская, Псковская, Рязанская и Курская области, а также Севастополь.

Причина отмены — риск атак со стороны ВСУ.

Отмечается, что акция "Бессмертный полк" в данных регионах пройдет, но только в онлайн-формате. Также к ним присоединятся Коми, Чита, Забайкальский край и Нижегородская область.

Напомним, что в прошлом году от празднования Дня Победы отказались 23 города.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ветераны ВОВ получили по 10 тыс. рублей ко Дню Победы.

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