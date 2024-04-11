12 апреля
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Жизнь

В алтайском селе укрепили дамбу, чтобы не дать воде зайти на улицы

В селе Черемное Алтайского края решили укрепить дамбу, чтобы не дать воде зайти на улицы, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В алтайском селе укрепили дамбу, чтобы не дать воде зайти на улицы.
В алтайском селе укрепили дамбу, чтобы не дать воде зайти на улицы.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сообщается, что рядом с селом на реке Землянуха находится дамба в виде земляной насыпи с двумя водопропускными трубами. Состояние труб плохое, а из-за талой воды уровень реки поднялся, дамбу начало подмывать.

Несмотря на то, что дамба бесхозная, по решению главы Черемновского сельского совета, ее отсыпали и укрепили силами местных сотрудников организации «Головач». Теперь угрозы разрушения дамбы нет, подтопления жилых домов и приусадебных участков не произошло.

Также по данным регионального ГУ МЧС на 21:00 10 апреля в Павловском районе развернуто два ПВР в райцентре Хабары и селе Ракиты Михайловского района. В настоящее время там находятся 11 человек.

Движение ограничено на восьми участках дорог, в том числе затоплен мост в Алейском районе.

На Оби в Шелаболихинском районе и Чумыше в Тальменском провели взрывные работы для ликвидации заторов.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае начали дезинфекцию после паводка.

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