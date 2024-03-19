В Алтайском крае определили подрядчика для благоустройства дворов по нацпроекту

В региональной столице будет благоустроено 38 дворов, сообщает мэрия Барнаула.

Благоустройство дворов в Барнауле по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Барнаульская мэрия определила подрядчика, который займется благоустройством дворов в рамках нацпроекта. Он был определен по результатам торгов.

Контракт удалось получить компании «Патай». Этой компании предстоит благоустроить 38 дворов. Большая часть находится в Октябрьском районе, еще 11 в Индустриальном, шесть – в Ленинском районе, три – в Железнодорожном районе, один – в Центральном.

Общая сумма финансирования составляет 207 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Барнауле выбирают название парку за «Лесной сказкой».

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