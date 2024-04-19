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Жизнь

Тепло и небольшой дождь. Какая погода будет в Алтайском крае 19 апреля

Первые весенние цветы в Барнауле.
Первые весенние цветы в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Погода в Алтайском крае

Температура ночью: +7,+12 гр. Температура днем: +13,+18 гр., местами по югу до +23 гр.

В отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью: +8,+10 гр. Температура днем: +15,+17 гр.

Утром небольшой дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.

Ранее сообщалось, что долгожданное апрельское тепло накрыло Алтай и растопило утренний минус.

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