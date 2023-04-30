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Жизнь

Стало известно, как будут доставлять пенсии на майские праздники

С 1 мая пенсии будут доставлять по новым правилам.

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

Изменения коснутся тех, кто получает выплаты наличными — теперь доставлять пенсии будут только сотрудники «Почты России». Прежде функцию частично брали на себя частные компании, указывает НГС.

Пенсионерам, получающим пенсию на руки, придется ждать почтальона или ходить в почтовое отделение самостоятельно.

Пенсионеры продолжат получать выплаты на дому в те же даты, что и ранее.

Те, кто получает пенсию в банке, деньги придут на счет в день поступления средств от территориального органа Социального фонда России. Если день выплаты выпадает на выходной или праздничный, то пенсии выплачиваются в последний рабочий день перед ним.

Праздничные днями в этом году — 1, 8 и 9 мая. А 6 и 7 мая — совпадают с обычными выходными. Поэтому всем, кто ждет пенсию в один из этих дней, она придет чуть раньше.

Получающие пенсию 6, 7, 8 или 9 мая, в День Победы, могут ждать ее уже 5-го. При этом выплаты, поступающие в период с 2 по 5 мая (рабочие дни), перечислят в обычном режиме.

Между тем в алтайском ведомстве объяснили, почему ЖКХ-тарифы повысились больше, чем пенсии. Изменение тарифов не зависит от темпов индексации пенсий.

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