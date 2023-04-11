В алтайском ведомстве объяснили, почему ЖКХ-тарифы повысились больше, чем пенсии

Изменение тарифов не зависит от темпов индексации пенсий. Такой ответ дало управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов на вопрос жителя региона, почему цены на коммунальные услуги выросли больше, чем пенсии. Жителям, которым трудно платить по новым ценам, ведомство напомнило о «лекарстве» — оформлении бюджетных выплат.

4,8% против 10,3%

Как уже сообщал altapress.ru, с 1 января 2023 года страховые пенсии повысили на 4,8%. А с 1 апреля на 3,3% подросли и пенсии по гособеспечению, включая социальные.

Между тем, рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года законодательно ограничен «потолком» (предельным индексом): в целом по краю — 10,3%. А Барнауле и Бийске — 14,7% и 11,4%.

По новым тарифам, вступившим в силу с 1 декабря, пенсионеры, как и другие граждане будут платить до 1 июля 2024 года. И вот житель края поинтересовался, почему повышение ЖКХ-тарифов превысило индексацию пенсий.

На митинге против роста тарифов. Телеграм-канал КПРФ Алтай.

Коммунальщики не должны разоряться

В ведомстве объяснили: при расчете тарифов на воду, отопление, вывоз мусора, электроэнергию и газ «закладываются экономически обоснованные расходы предприятия, налоги и иные обязательные платежи», необходимые для его работы.

При этом сами коммунальные предприятия приобретают товары, работы и услуги у предприятий, действующих на конкурентных рынках. И на этих рынках цены не регулируются государством.

«Установление тарифов ниже экономически обоснованного уровня приводит к недофинансированию работ по реконструкции, модернизации, обслуживанию и ремонту инженерных сетей, и, как следствие, к повышению износа коммунальной инфраструктуры», — объяснил специалист ведомства в рубрике «Вопрос-ответ».

Управление по тарифам. altapress.ru

Другая точка отсчета

Впрочем, в Минтруда и соцзащиты России считают уровень индексации пенсий не так, как житель Алтайского края, обратившийся в тарифное управление.

За год (январь 2023 года к январю 2022-го) страховые пенсии подросли на 15,28%, так как в прошлом году с 1 июня произошло их внеплановое увеличение с 1 июня — на 10%, привел расчеты сайт Минтруда.

Сходные расчеты приводит Социальный фонд по Алтайскому краю и для пенсий по гособеспечению (включая социальные): на 1 апреля 2023 года они стали больше, чем на 1 января 2022 года, почти на 14%.

Ключевая ставка сдерживает лишний спрос и инфляцию. Анна Зайкова

О росте стоимости жизни в 2023 году в обоих ведомствах не говорят. И это понятно: размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год, объяснили в Соцфонде России.

Кстати, в том же Минтруда России утверждают: рост пенсий превысил годовую инфляцию (12,4% - в целом по РФ). Правда, ряд экономистов давно утверждают, что для пожилых людей надо рассчитывать свою инфляцию.

Ведь их потребительская корзина отличается от среднестатистической — в ней больше продовольствия и лекарств, заявил, например, «Московскому комсомольцу» профсоюзный деятель и бывший замминистра труда РФ Павел Кудюкин.

Но это уже вопрос к методике — сегодня ведомства инфляцию для пенсионеров отдельно не рассчитывают.

Цены меняются неравномерно. Pixabay.com

Оформляйте выплаты

Как бы там ни было, алтайское управление по тарифам объяснило: «Динамика изменения тарифов не зависит от темпов индексации пенсий». И посоветовало жителям оформлять получение бюджетных компенсаций и субсидий.

Компенсации предоставляют при превышении предельного индекса роста платежей граждан за коммунальные услуги. Их можно получить независимо от уровня доходов и наличия льгот, выплачивают их из муниципального бюджета.

Субсидии же предоставляют, если доля расходов на оплату услуг ЖКХ превысила допустимый процент от дохода семьи. То есть в случае, если плата за услуги ЖКХ превысила 22% семейного дохода или — для семей со среднедушевым доходом до двух прожиточных минимумов — 18%.

Для получения выплат надо подать заявление. Как это сделать, рассказывает минсоцзащиты Алтайского края.

Деньги , пенсионное удостоверение. Altapress.ru