Сдвиг по фазе: появилось страшное предупреждение человечеству

Исследователи-физики решили изучить изменения в "поведении" Земли со своей точки зрения.

И стали изучать фазовый переход, пишет LIFE. Их два — когда лед превращается в воду, и когда вода превращается в пар.

Выяснилось, что на уровне атомов начинается беспорядок — они непредсказуемо перемещаются. С некоторыми сплавами при высокой температуры их упорядоченное состояние становится хаотичным.

Исследователи провели аналогию и решили, что земная экосистема — в какой-то степени сплав разнородных веществ. Соответственно, системе не чужды законы фазовых переходов.

Ледниковый период

Когда на Земле закончился последний ледниковый период, климат планеты стал другим. Условно — первый фазовый переход. Температуры повысились, но с экосистемой было все более-менее стабильно.

Деятельность человека

Но человеческая деятельность в промышленности привела к тому, что начался второй такой фазовый переход.

Другая эпоха

Живущим сейчас вполне уместно считать себя живущими в новую климатическую и геологическую эпоху — эпоху антропоцена.

Только пока неясно, куда приведет новый "сдвиг по фазе".

Прогнозы

Погодные аномалии закончатся тем, что климат заметно изменится по всей планете. До нового глобального климатического поворота.

В земной экосистеме нарушится логика. И начнутся "качели" — свирепая жара или лютый мороз.

Сигнал тревоги

Ранее был получен тревожный сигнал об опасности для всего человечества.

Спутники зафиксировали предвестники необычного явления, которые окажут негативное воздействие для жителей всей планеты. И весь экватор "усыпан" красными пятнами.

Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения — на различных континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.

Глобальный природный феномен называется Эль-Ниньо — "малыш", "мальчик" (в переводе с испанского). На снимках, сделанных с околоземной орбиты, как раз зафиксированы "приготовления" планеты к будущей природной аномалии. Исследователи уверены — 2023 год станет новым "малышом".

Эпидемии

Эль-Ниньо вызывает экстремальные погодные условия, связанные с циклами частоты возникновения эпидемических заболеваний. Эль-Ниньо связан с повышенным риском развития заболеваний, передающихся комарами — малярия, лихорадка денге и лихорадка.

Годы

Исследователи назвали предшествующие годы "мальчика". Это 2010 и 2016. Причем 2016-й стал самым мощным с 1950 года. Подобные явления наблюдались только в 1982-83 и 1997-98 годах.

Черный ящик

Ранее сообщалось, что на случай глобальной катастрофы установят "черный ящик Земли" размером с автобус. Это гигантский самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая будет записываться на случай глобальной катастрофы и исчезновения большей части человечества.

Записи будут фиксировать замеры температур на суше и на море, данные об окислении океанов, содержании углерода в атмосфере, исчезновении видов живых существ, изменениях суши, а также о численности населения, военных расходах стран и потреблении электричества.

Гигантский гаджет будет записывать заголовки новостей, посты соцсетей и сообщения с международных конференций по климату.