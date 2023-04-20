Опубликовано видео, как гигантское черное облако накрыло огромный город

Это случилось в Стамбуле. Явление продолжалось несколько минут. Размер облака — порядка 10 километров.

По всей видимости, это произошло из-за мощной пылевой бури, пишет mail.ru.

Между тем из-за поднятия уровня Мраморного моря в будущем часть Стамбула уйдет под воду. Море поднимется как минимум на 50 см и затопит виллы на берегу Босфора, а также район Кадыкей.

Для защиты дворцов необходимо возвести стены. Также есть прогноз, что более 300 зданий могут обрушиться моментально при землетрясении в Стамбуле.

Прогноз

До 2030 года в Стамбуле ожидается землетрясение магнитудой 7,5−7,7. Прогнозируемое количество жертв может составить от 70 до 90 тыс. человек, более 1 млн человек могут остаться без крова.

Ранее землетрясения в Стамбуле спрогнозировал российский сейсмолог.

Между тем климат на Алтае может измениться из-за таянья ледника Актру. Он потерял четверть массы за последние 60 лет. Это может привести к изменению климата и природным катаклизмам. Больше всего «похудел» Левый Актру за XX и XXI века. Порядка 40% от общей потери массы приходится на последние два десятилетия.