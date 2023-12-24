С атлантическим приветом: "сумасшедшее" потепление надвигается на Сибирь

Температура воздуха на 12-15 градусов выше нормы прогнозируется в Сибири в ближайшие дни, сообщает ТАСС ..

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает такое резкое потепление в декабре «сумасшедшим», несусветным.

Экстремально теплая будет близка к рекордам.

В Западной Сибири ожидается температура около ноля градусов, указывает Газета.Ru.

Потепление связано с перемещением воздушных масс из Атлантики. Тепло накроет многие регионы России к середине недели.

Ранее сообщалось, что дневная температура в Алтайском крае 25 декабря составит ноль градусов.

Обещается двухдневная температура со знаком плюс и дождем со снегом. Хотя дождь нежелателен. По прогнозам, это произойдет 26 и 27 декабря. И в Новый год — с легким минусом. Согласитесь, минус 9 градусов мороза в новогоднюю ночь — звучит празднично. Самая погода для народных гуляний.

Если Антлантика не подведет.