С атлантическим приветом: "сумасшедшее" потепление надвигается на Сибирь

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает такое резкое потепление в декабре «сумасшедшим», несусветным.
Экстремально теплая будет близка к рекордам.
В Западной Сибири ожидается температура около ноля градусов, указывает Газета.Ru.
Потепление связано с перемещением воздушных масс из Атлантики. Тепло накроет многие регионы России к середине недели.
Ранее сообщалось, что дневная температура в Алтайском крае 25 декабря составит ноль градусов.
Обещается двухдневная температура со знаком плюс и дождем со снегом. Хотя дождь нежелателен. По прогнозам, это произойдет 26 и 27 декабря. И в Новый год — с легким минусом. Согласитесь, минус 9 градусов мороза в новогоднюю ночь — звучит празднично. Самая погода для народных гуляний.
Если Антлантика не подведет.