Держитесь, люди, скоро лето. Вспоминаем, как Алтай накрыло снегом на Первомай

Прошедший накануне снегопад внес сумятицу не только в весеннее настроение людей. Практически новогодний снегопад оставил прилетевших с зимовки птиц без корма — журавлей, зябликов, скворцов, других пернатых.

А ровно год назад барнаульцы уже загорали при плюс 22 градусах.

Однако это не единственный природный катаклизм. Так, в 2017 году 1 мая на Алтае тоже выпадал снег — на распустившиеся тюльпаны, на свежую зеленую листву тополей, других деревьев.

Тогда соцсети буквально взорвались — люди публиковали фото снежных дворов и аллей.

Многие сопровождали свои фото таким стишком:

Чудный праздник — Первомай!

Быстро шубу доставай,

Лыжи, палки и коньки,

Празднуем, сибиряки!

Вспоминаем, как это было.

Но 2017 год не исключение.

2016 год

3 мая в Горном Алтае, Бийске и Белокурихе выпал снег. После апрельской жары снегопад показался жителям края особенно необычным явлением.

2013 год

11 мая после 30-градусной жары на Барнаул обрушился снегопад. Утром в Барнауле лил сильный дождь, а потом пошел снег крупными хлопьями. Температура воздуха в городе держалась в районе 0 градусов. Снег шел беспрерывно несколько часов, поэтому налипал на свежей листве деревьев, машинах, крышах и на газонах.

В результате «внезапной зимы» без света остались более 20 тысяч человек в 72 населенных пунктах региона.

2011 год

В ночь с 7 на 8 мая в Барнауле и его окрестностях неожиданно похолодало и выпал снег.

Ранее, несмотря на погоду в крае, первое яйцо у черных аистов появилось раньше обычного.