Снегопад стал сюрпризом как для жителей Барнаула, так и для обитателей зоопарка. Еноты, словно не веря своим глазам, удивленно трогали снег, а кошачьи неуверенно выглядывали из своих домиков.
Одни из обитателей зоопарка начали заново наращивать жирок — ко второй, апрельской зиме.
На выходных в зоопарке произошло настоящее пасхальной чудо. Тигрица Багира в шестой раз стала мамой. В вечером эстафету подхватила львица Ая. Для нее это четвертое потомство в стенах зоопарка.
«Наши мамочки Багира и Ая уже второй раз принимают решение рожать в один день, а Багира, при этом, второй раз рожает именно в праздник Светлой Пасхи! Это ли не чудо?» — радостно делятся сотрудники зоопарка.
Чуть позже в зоопарке раскрыли еще четыре апрельских секрета. Родителями стали семьи сурикатов, енотов, муфлонов и волков. Подписчики группы шутят в комментариях о таком богатом пополнении:
«Аисты сбились с ног (или с крыльев), протоптали тропинку (или целый тракт)».
«В зоопарке Беби бум».
«Не зоопарк, а целый звериный роддом!»
«Аист в наш зоопарк удачно залетел!!!»
Жильцы зоопарка с нетерпением ждут возвращения теплых дней.