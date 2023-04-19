19 апреля
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Жизнь

Вернувшиеся с зимовки скворцы оголодали из-за апрельской непогоды

Нуждающихся в человеческой помощи птиц заметила Ирина Баенкова в своем дворе.

Скворцы.
Скворцы.
Ирина Баенкова

Миграция скворцов в родные края продолжается примерно до середины апреля. К этому времени в Алтайском крае уже обычно нет снега, и птицы сами могут добывать себе пропитание, выискивая в земле червей.

Однако в этом году у природы были свои планы. Скворцам пришлось подлететь поближе к человеку, прямо в ограду, чтобы спрятаться от метели в ветках сухого винограда и под шифером.

«Мы вынесли им еду. Летели в весну, а тут такое!» — пишет Ирина.

Если вы тоже заметили рядом со своим жилищем этих пернатых, то в нескольких метрах от их места пребывания можно устроить кормушку.

Хотя скворцы предпочитают преимущественно животную пищу, они не откажутся и от доступной вкусной растительности: зерно, семена и семечки (обязательно только сырые), ягоды, груши, яблоки.

Ранее, несмотря на погоду в крае, первое яйцо у черных аистов появилось раньше обычного.

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