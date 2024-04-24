Ольга Бузова попала в больницу

В своем блоге певица сообщила, что ложится в больницу. Причину визита она не огласила.
Ранее сообщалось, что звезда отдыхала в алтайском курорте "Манжерок".
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Артистка попала в больницу. Этим она поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале.
В своем блоге певица сообщила, что ложится в больницу. Причину визита она не огласила.
Ранее сообщалось, что звезда отдыхала в алтайском курорте "Манжерок".
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