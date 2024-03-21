22 марта
﻿
Жизнь

Телеведущая Ольга Бузова уехала в отпуск на Алтай и поделилась снежными фото

Российская телеведущая Ольга Бузова уехала в отпуск в Республику Алтай. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Ольга Бузова на Алтае.
Ольга Бузова на Алтае.
Telegram-канал Ольги Бузовой

На курорте «Манжерок» построили пятизвездочный отель, который активно пользуется спросом. Недавно на этом же месте отдыхала Ксения Бородина.

Ольга Бузова отметила, что до последнего не верила в то, что поездка состоится и о ней знали только самые близкие.

Телеведущая не рассказала, где именно отдыхает, но предложила подписчикам угадать его. Это было легко, ведь пейзажи не спутать.

В социальных сетях она показала отель, а также свой ужин и завтрак. Ей подают тар-тар из марала, говяжью вырезку с фуа-гра и другие блюда. Также Бузова катается на горных лыжах.

Позже Ольга подтвердила, что отдыхает на Алтае и катается там на лыжах. При этом она пожаловалась на туманную и пасмурную погоду.

«Свои каникулы я начала в Республике Алтай. Сегодня было дождливо и очень туманно, поэтому всю красоту этих мест, которые я мечтала увидеть - не удалось лицезреть. Очень надеюсь, что до отъезда удастся», — отметила девушка в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова приехала на Яровое и поделились снимками.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость