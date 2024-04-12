Наконец-то раскрыли тайну немых, но кричащих во всю пасть лягушек

Это — лягушки-листоеды.
Обитают в джунглях Амазонки, указывает Lenta.ru. Специально созданная группа исследователей заметила — маленькие лягушки выгибали спины, запрокидывали головы и широко открывали пасти.
И выглядели беззвучно кричащими, так как абсолютно все ученые ничего не слышали.
Тогда они пошли на хитрость и сделали несколько записей при помощи высокочастотных аудиомагнитофонов.
И "немые" лягушки "заговорили" — они кричали на ультразвуковых волнах. И выяснилось, что крик — реакция на угрозу или призыв к сородичам, чтобы привлечь их для боя.
Ранее специалист рассказала, много ли комаров будет в Алтайском крае этим летом.
С каждым днем весны начинает просыпаться все больше насекомых. Вскоре проснутся самые «не долгожданные» кровопийцы. Численность комаров будет зависеть от погодных условий.
В текущем году земля в Алтайском крае промерзла на полтора метра, из-за чего вода скапливалась и шла по поверхности. На данный момент уже появились комары, но не все из них кровососущие.
Специалист пояснила, что в Алтайском крае уже несколько лет начинаются сильные ветры. Из-за них кровососущие комары, кулекс (лат. culex), аедес (лат. aedes) не смогут спариваться.
Для человека хорошо, что комаров будет меньше, ведь у многих, особенно у детей, на них бывает аллергия. Птицы также не будут страдать от недостатка комаров. Они будут есть жуков короедов, лягушек и прочее.
Самое важное - в нашем Telegram-канале