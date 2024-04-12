Наконец-то раскрыли тайну немых, но кричащих во всю пасть лягушек

Невероятно, но факт — некоторые лягушки кричат на оглушительной громкости, но люди их не слышат, сообщает Sky News.

Это — лягушки-листоеды.

Обитают в джунглях Амазонки, указывает Lenta.ru. Специально созданная группа исследователей заметила — маленькие лягушки выгибали спины, запрокидывали головы и широко открывали пасти.

И выглядели беззвучно кричащими, так как абсолютно все ученые ничего не слышали.

Тогда они пошли на хитрость и сделали несколько записей при помощи высокочастотных аудиомагнитофонов.

И "немые" лягушки "заговорили" — они кричали на ультразвуковых волнах. И выяснилось, что крик — реакция на угрозу или призыв к сородичам, чтобы привлечь их для боя.

Ранее специалист рассказала, много ли комаров будет в Алтайском крае этим летом.

С каждым днем весны начинает просыпаться все больше насекомых. Вскоре проснутся самые «не долгожданные» кровопийцы. Численность комаров будет зависеть от погодных условий.

В текущем году земля в Алтайском крае промерзла на полтора метра, из-за чего вода скапливалась и шла по поверхности. На данный момент уже появились комары, но не все из них кровососущие.

Специалист пояснила, что в Алтайском крае уже несколько лет начинаются сильные ветры. Из-за них кровососущие комары, кулекс (лат. culex), аедес (лат. aedes) не смогут спариваться.

Для человека хорошо, что комаров будет меньше, ведь у многих, особенно у детей, на них бывает аллергия. Птицы также не будут страдать от недостатка комаров. Они будут есть жуков короедов, лягушек и прочее.

Самое важное - в нашем Telegram-канале