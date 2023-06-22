Притворяются мертвыми и убегают первыми. Какие змеи водятся на Алтае и стоит ли их бояться

Уж обыкновенный
Эти змеи широко распространены в умеренных широтах Евразии. У ужей нет ни капли яда, зато есть отличные навыки плавания. Питаются они в основном лягушками, грызунами и рыбой.
Уж не агрессивен: при виде человека он спасается бегством, а если поймать его, будет шипеть, выбрасывать голову или жидкость с мерзким душком, после чего притворится мертвым.
Щитомордник
Самая ядовитая змея на территории Алтайского края. Щитомордника можно встретить в предгорных районах. Обычно он прячется между камней. Кстати, яд этой змеи содержит не только гимолитик, который разрушает сосуды, но и нейротоксин, вызывающий паралич мускулатуры.
Питается щитомордник в основном мелкими грызунами и птицами, ящерицами, изредка — яйцами птиц и змей.
Гадюка обыкновенная
Эту ядовитую змею можно встретить не только в Сибири, но и в Великобритании, и даже в Заполярье. Гадюка может прожить до 30 лет, а ее яд содержит гимолитик, который разрушает сосуды и вызывает отек на месте укуса.
Враги гадюки — еж, у которого есть иммунитет к яду, барсуки, орлы-змееяды и совы. А еще человек — потому что он вырубает лес и меняет ландшафты.
Восточная степная гадюка
Тоже ядовитая змея, но не смертельно опасная для человека. После укуса восточной степной гадюки может возникнуть отек конечностей, общее недомогание, может повыситься температура. Симптомы спадают в течении 1-3 дней.
Восточная степная гадюка полезна сельскому хозяйству: поедает грызунов и саранчу. Также ее яд используют в медицине. Эта змея включена в Красную книгу России.
Полоз
Неядовитая и даже полезная змея, которую часто путают с гадюкой. Ее, в отличие от щитомордника и гадюки, можно встретить на дачных участках. Полозы — отличные охотники на мышей. Характерное отличие этой змеи от других – рисунок в виде темной подковы на голове.
Почему не стоит бояться змей на Алтае
- Змеи никогда не нападают на человека первыми
- В медицинских учреждениях есть сыворотки от яда гадюки и щитомордника. Опасно не само отравление, а аллергические реакции на яд и последствия разрушения стенок сосудов.
- В черте города редко встречаются змеи в принципе, потому что они плохо переносят городской шум и нагрузку транспорта на грунт.