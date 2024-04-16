16 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

На маршрутах Новоалтайск — Барнаул неожиданно подняли стоимость проезда

Сегодня, 16 апреля, жители Новоалтайска неожиданно узнали, что стоимость проезда на межгородских автобусах выросла на пять рублей. Цена за билет до Барнаула поднялась с 55-ти до 60-ти рублей. Об этом пишет «МК на Алтае».

Автобус №125 в Барнауле
Автобус №125 в Барнауле
Fotobus.msk.ru/

Речь идет о 125-ом и 205-ом маршрутах. Автобусы едут через главные барнаульские пр. Ленина и Красноармейский. Именно тут собрана большая часть учебных заведений.

Проезд на 125-ом маршруте подорожал сегодня, 16 апреля. Цена проезда на 205-ых автобусах, со слов водителей, также поднимут в ближайшее время. В Министерстве транспорта региона информацию подтвердили и заявили, что повышение может — повышение произойти 18 апреля.

Как рассказала корреспонденту одна из жительниц Новоалтайска, никаких объявлений о росте стоимости проезда не было, и для большинства пассажиров это стало сюрпризом.

Очевидцы рассказали, что сегодня утром многие пассажиры просили перевести на карту пять рублей, потому что расчет на межгородских маршрутах только за наличные, и многие готовят с вечера именно ту сумму. Пока что водители идут навстречу людям.

Многие новоалтайцы возмущены тем, что в салонах автобусов нет информации о стоимости проезда. Один из водителей пояснил, что распечатки с новой ценой билета до Барнаула они получили утром, поэтому не успели их расклеить.

Ранее сообщалось, что в Барнауле подорожает проезд на общественном транспорте.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Арт-показ «Женитьба Фигаро»
Мюзикл «Подлинная история поручика Ржевского»
Фестиваль «Солнечный бал 2024»
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость