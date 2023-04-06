Каждый второй россиянин хочет ограничений для самокатчиков

52% россиян считают, что нужны законодательные ограничения для управления электросамокатами. Против только 17%, сообщает «SuperJob» на основе опроса экономически активного население из всех округов страны.

Чаще за регулирование движения самокатов выступают женщины — 54% против 51% среди мужчин.

При этом люди от 35 до 44 лет поддерживают ограничения больше, чем более молодые или более зрелые россияне.

Выяснилось, что больше всего граждан беспокоит скорость самокатов. Часть опрошенных предлагает и вовсе запретить их движение по пешеходным зонам и тротуарам.

Кроме того, респонденты выступают за возрастной ценз 18+ и за обучение управлению с выдачей соответствующего удостоверения.

Все эти меры должны помочь обезопасить пешеходов, считают опрошенные.

Ранее выяснилось, что каждый третий россиянин верит в восстание машин.