Директора кукольного театра в Хакасии подозревают в постановке несуществующего спектакля за 1,4 млн рублей

В Республике Хакасия руководителя одного из театров обвиняют в постановке спектакля, который так никто и не увидел. Об этом сообщает Mash.

В январе Игорь Окольников получил субсидию от регионального Минкульта на сумму 4,2 млн рублей для того, чтобы увеличить число жителей. Отмечается, что министерство возглавляет Светлана Окольникова - его жена.

Так, из общей суммы 1,4 млн рублей ушли на постановку "Тим Талер или проданный смех".

Директор заявил, что все было хорошо и людей пришло много. Однако спектакль никто так и не увидел.

На данный момент на него завели дело о превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что пенсионерка хотела комфортную старость, но отдала 12 млн рублей мошенникам.