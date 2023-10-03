3 октября
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Жизнь

Россиянин сходил на рынок в Турции и раскрыл мошеннические схемы торговцев

Мужчина отдыхал в Турции и решил купить местные сладости родным на базаре. Он протянул пару коробок с лукумом продавцу и попросил все пробить.

Сбережения. Деньги. Вклады.
Сбережения. Деньги. Вклады.
ru.freepik.com/wirestock

Однако торговец был не рад такому выбору и пытался навязать туристу ненужные вещи. Когда удалось отказаться от всего предложенного, продавец не собирался отдавать сдачу.

Он начал кричать на весь рынок и обвинять мужчину во лжи, передает Lenta.ru.

Турки не давали россиянину вставить ни слова. Они кричали и обвиняли его в воровстве. Ему не удалось вернуть свою сдачу и он решил уйти по-тихому.

Такой спектакль местные разыгрывают, чтобы содрать больше денег с покупателя.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае работников станции судят за хищение 23 тонн дизельного топлива.

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