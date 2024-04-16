Диких обезьян разогнала девочка с помощью умной колонки

Юной индианке — 13 лет.

Стая диких обезьян проникла в дом и начала там хозяйничать. Девочка не растерялась и дала команду колонке воспроизвести собачий лай, указывает Газета.Ru.

Из-за этого лая обезьяны испугались и убежали.

Ранее обезьяна рванула на свободу из зоопарка, но «наследила» объедками.

На горячую линию поступило сообщение, что сбежавшая обезьяна мирно сидит в саду у одной из жительниц города и преспокойно лакомится кормом для птичек вприкуску с пудингом. Женщина это лакомство также оставила для птиц.

На место выехали специалисты и увидели сбежавшего. Издалека по нему стрельнули дротиком с усыпляющим препаратом. Самец рухнул и захрапел.

Сонное животное поместили обратно в вольер.

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