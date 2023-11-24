Давать выходной россиянам в чрезвычайной ситуации предложили в МЧС

Трасса здоровья в Барнауле после урагана.

Это — стихийное бедствие или техногенная авария, пишет РБК. Гражданам следует предоставить дополнительный выходной день с сохранением средней зарплаты и неоплачиваемый отпуск на срок до пяти дней, считают в ведомстве.

В МЧС подготовили пояснительную записку к законопроекту «О внесении изменений в Трудовой кодекс», указывает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что барнаульцы недоумевают, что делать с «убитыми» крышами после урагана. Также прокурор рассказал, как жителям Алтайского края получить поддержку после урагана.